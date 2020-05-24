فيديو لإمام مسجد يفر من الشرطة قبيل إمامته صلاة العيد في مصر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، مقطع فيديو لأحد الأئمة وهو يفر هاربا بعد مداهمة الشرطة لتجمع مواطنين كان ينوي إمامته لصلاة العيد في مدينة نبروه بمحافظة الدقهلية المصرية.

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وكانت وزارة الأوقاف المصرية قد قررت إلغاء صلاة عيد الفطر بالساحات، مؤكدة أنه سيتم بث صلاة عيد الفطر لمبارك من مسجد السيدة نفيسة، بحضور 20 مصليا تحددهم الوزارة بنفسها، ويلقي الخطبة الشيخ يسرى عزام، أحد أئمة الوزارة المتميزين.

صلاه العيد ف نبروه .. شاف البوكس و هو بيصلي اجري ي شيخ محمود😂😂 pic.twitter.com/afX3pnoMsX — أزراقياّ. 💙 (@bluez_74) May 24, 2020

وعممت وزارة الأوقاف، منشورا على المديريات الإقليمية، حول ضوابط عيد الفطر المبارك، وتشغيل التكبيرات عبر مكبرات الصوت بالمساجد، على جميع الأئمة التواجد بمساجدهم من فجر يوم العيد ولحين الانتهاء من نقل تكبيرات العيد من إذاعة القران الكريم عبر مكبرات الصوت بالمساجد ومن يخالف ذلك يتحمل المسؤوليه كاملة.

وأكدت الوزارة أنه سيتم تطبيق العقوبات التي أقرها رئيس الوزراء بشأن التجمعات أمام أو داخل المساجد وقرارات الأوقاف بشأن عقوبات المخالفين.

المصدر:"اليوم السابع"