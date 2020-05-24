انخفاض عدد الإصابات الجديدة بكورونا في البحرين وارتفاعها في عمان

بعد قفزة كبيرة إلى 360 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس، تراجع معدل الإصابات اليومية في البحرين اليوم الأحد إلى 291، فيما شهدت عمان ارتفاعا إلى 513 حالة من 436 في اليوم السابق.

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وأعلنت وزارة الصحة البحرينية، أن بين المصابين الجدد 188 حالة لعمالة وافدة، و103 حالات لمخالطين لحالات قائمة.

وأضافت الوزارة أن 116 شخصا تعافوا من المرض خلال اليوم الماضي ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 4581.

ومن بين الحالات القائمة التي يبلغ عددها 4499، هناك 30 حالة يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج، منها 8 حالات في العناية المركزة، حسب بيان الوزارة.

وزارة الصحة تعلن عن تعافي 116 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 4581، وتسجيل 291 حالة قائمة جديدة منها 188 حالة لعمالة وافدة، و 103 حالات لمخالطين لحالات قائمة #معاً_ضد_الكورونا#كلنا_فريق_البحرين — وزارة الصحة | مملكة البحرين 🇧🇭 (@MOH_Bahrain) May 24, 2020

وفي سلطنة عمان، ذكرت وزارة الصحة، أن 179 من الحالات الجديدة الـ513 تعود لعمانيين، و334 حالة لغير عمانيين.

وحسب إحصائية اليوم، فإن حصيلة الإصابات بكورونا في السلطنة بلغت 7770، وارتفع إجمالي الوفيات إلى 36 بعد وفاة حالتين من المواطنين العمانيين أمس السبت، فيما وصل مجموع المتعافين إلى 1933.

تعلن #وزارة_الصحة عن تسجيل (513) خمسمائة وثلاث عشرة حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا #كوفيد١٩ منها مائة وتسع وسبعون (179) حالة لعمانيين، وثلاثمائة وأربع وثلاثون (334) حالة لغير عمانيين#عمان_تواجه_كورونا#كوفيد١٩pic.twitter.com/8RlOyCXcNu — وزارة الصحة - عُمان (@OmaniMOH) May 24, 2020

المصدر: RT