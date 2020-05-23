قفزة كبيرة في معدل الإصابات بكورونا في البحرين وارتفاع طفيف في عمان

شهدت البحرين ارتفاعا كبيرا بعدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، حيث أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت عن تسجيل 360 حالة جديدة مقارنة مع 164 حالة في اليوم السابق.

وأوضحت الوزارة أن الحالات الجديدة تعود 220 منها لعمالة وافدة، و140 لمخالطين لحالات قائمة.

وأضافت أن عدد الحالات القائمة التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج بلغ 28 حالة، منها 8 حالات تحت العناية، في حين أن 4292 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 4300.

وأشارت الوزارة إلى تعافي 366 حالة إضافية ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 4462.

وزارة الصحة تعلن عن تعافي 366 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 4462، وتسجيل 360 حالة قائمة جديدة منها 220 حالة لعمالة وافدة، و 140 حالة لمخالطين لحالات قائمة #معاً_ضد_الكورونا#كلنا_فريق_البحرين — وزارة الصحة | مملكة البحرين 🇧🇭 (@MOH_Bahrain) May 23, 2020

وفي عمان، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 463 إصابة جديدة بالفيروس، منها 253 لغير عمانيين، ارتفاعا عن 424 حالة أمس الجمعة، ليصبح إجمالي المصابين 7257 شخصا.

تعلن #وزارة_الصحة عن تسجيل (463) أربعمائة وثلاثاً وستين حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا #كوفيد١٩ منها مائتان وعشر (210) حالات لعمانيين، ومائتان وثلاث وخمسون (253) حالة لغير عمانيين#عمان_تواجه_كورونا#عُمانpic.twitter.com/edyDZpG4rA — وزارة الصحة - عُمان (@OmaniMOH) May 23, 2020

وذكرت الوزارة أن عدد المتعافين وصل إلى 1848، فيما بلغت حصيلة الوفيات 34 بعد وفاة اثنين من المقيمين أمس الجمعة.

المصدر: RT