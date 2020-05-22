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المغرب.. عدد مصابي كورونا يتجاوز 7 آلاف

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المغرب.. عدد مصابي كورونا يتجاوز 7 آلاف
Youssef Boudlal
مستشفى مولاي عبدالله، سلا، المغرب
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أعلنت وزارة الصحة المغربية، أنها رصدت 89 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية، وحالة وفاة واحدة في البلاد.

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المغرب يسجل حالتي وفاة و78 إصابة جديدة بفيروس كورونا
المغرب يسجل حالتي وفاة و78 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وقالت الوزارة إنها سجلت 89 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقارنة مع 78 إصابة في اليوم السابق، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 7300، كما تم تسجيل وفاة واحدة، مقارنة بحالتي وفاة ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 197.

وأفادت معطيات الوزارة اليوم الجمعة، بأن عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل، قد بلغ 115570 حالة منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب.

كما أعلنت الوزارة عن 67 حالة شفاء جديدة خلال اليوم السابق، وبذلك ارتفع مجموع الحالات التي نجحت في التعافي من المرض إلى 4347 حالة.

وكانت السلطات المغربية قررت الاثنين تمديد الإغلاق في البلاد لمدة 3 أسابيع إضافية على خلفية تفشي الفيروس.

المصدر: هسبريس

 

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