المغرب يسجل حالتي وفاة و78 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الخميس، تسجيل حالتي وفاة و78 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 196 والإصابات إلى 7211.

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وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات المستبعدة بناء على نتائج سلبية، قد بلغ 105786 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.

وسجلت السلطات الصحية 182 حالة شفاء إضافية، ليرتفع العدد الكلي للمتعافين إلى 4280 في مختلف مناطق المملكة.

وتشير الأرقام المسجلة إلى ارتفاع في عدد الوفيات وانخفاض في الإصابات مقارنة مع أمس الأربعاء، الذي سجلت فيه حالة وفاة واحدة و110 إصابات جديدة.

وكانت السلطات المغربية قررت الاثنين تمديد الإغلاق في البلاد لمدة 3 أسابيع إضافية على خلفية تفشي الفيروس.

المصدر: RT