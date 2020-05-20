المغرب يسجل استقرارا في الوفيات وارتفاعا في عدد الإصابات بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الأربعاء، تسجيل حالة وفاة واحدة و110 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 194 والإصابات إلى 7133.

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وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات المستبعدة بناء على نتائج سلبية، عقب إجراء التحاليل المخصصة لرصد فيروس "كوفيد-19"، قد بلغ 98871 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.

وسجلت السلطات الصحية 197 حالة شفاء إضافية، ليرتفع العدد الكلي للمتعافين إلى 4098 في مختلف مناطق المملكة.

وتشير الأرقام المسجلة إلى استقرار في عدد الوفيات وارتفاع في الإصابات مقارنة مع أمس الثلاثاء، الذي سجلت فيه حالة وفاة واحدة و71 إصابة جديدة.

وكانت السلطات المغربية قررت الاثنين تمديد الإغلاق في البلاد لمدة 3 أسابيع إضافية على خلفية تفشي الفيروس.

المصدر: RT