المغرب يسجل وفاة واحدة و71 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الثلاثاء، تسجيل حالة وفاة واحدة و71 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 193 والإصابات إلى 7023.

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وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات المستبعدة بناء على نتائج سلبية، عقب إجراء التحاليل المخصصة لرصد فيروس "كوفيد-19"، قد بلغ 93344 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.

وسجلت السلطات الصحية 143 حالة شفاء إضافية، ليرتفع العدد الكلي للمتعافين إلى 3901 في مختلف مناطق المملكة.

وكانت السلطات قررت الاثنين تمديد الإغلاق في البلاد لمدة 3 أسابيع إضافية على خلفية تفشي الفيروس.

المصدر: وكالة المغرب العربي للأنباء