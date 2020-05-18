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المغرب يعلن زيادة عدد فحوصات الكشف عن كورونا إلى 10 آلاف يوميا

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المغرب يعلن زيادة عدد فحوصات الكشف عن كورونا إلى 10 آلاف يوميا
Reuters YB/IGA/FW1/Gareth GDJones
تدابير احترازية ضد كورونا في المغرب
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قال رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني إن بلاده تستعد في الأيام القليلة المقبلة لزيادة عدد تحاليل فيروس كورونا المستجد إلى 10 آلاف يوميا.

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وأوضح العثماني أن "الحكومة تعمل الآن على قدم وساق لنصل في القريب إلى عشرة آلاف اختبار يوميا، قبل أن نرفع هذا العدد بعد ذلك".

وأضاف أن عدد الاختبارات كان لا يتجاوز الألف يوميا عند بدء تفشي الفيروس، والآن انطلقت عملية إمداد مراكز المستشفيات الجامعية بالتجهيزات الضرورية لمضاعفة عدد الفحوصات التي تبلغ 5 آلاف تحليل في اليوم الواحد حاليا.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق من اليوم تسجيل 82 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 6952 حالة.

كما قررت سلطات البلاد اليوم الاثنين، تمديد الإغلاق في البلاد لمدة 3 أسابيع إضافية على خلفية تفشي فيروس كورونا.

المصدر: وكالات

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