توقعات بوصول إصابات كورونا في مصر إلى 20 ألفا قبل نهاية مايو والسيسي يعتبر معدل ارتفاعها طبيعيا

توقع وزير التعليم العالي المصري أن يصل عدد المصابين بفيروس كورونا في مصر لـ 20 ألفا قبل نهاية مايو، فيما اعتبر الرئيس عبد الفتاح السيسي أن معدلات الزيادة بإصابات كورونا تطور طبيعي.

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وأكد خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي أن الحكومة تعمل منذ بداية أزمة كورونا بتنسيق كامل بين جميع أجهزتها ويتم استخدام علوم تحليل البيانات وتكنولوجيا الذكاء الصناعي في متابعة انتشار الفيروس.

وأشار إلى أنه يتم تحليل واقع الإصابات اليومية بفيروس كورونا ومن خلاله يمكن التنبؤ بالحالات المتوقعة وحجم الانتشار مع قياس النسبة المئوية للنمو في كل حالة وذلك حتى نصل إلى النقطة التي يمكن عندها الحديث عن نهاية الوباء في مصر.

ولفت إلى أن الأبحاث كشفت أن حامل فيروس كورونا يمكن أن يعدي 3 أشخاص على الأقل، واعتبر أن ما يتم رصده وإصداره من الحكومة حول تطورات الفيروس مبني على قواعد علمية بحتة.

وأكد أن أي زيادة في أرقام المصابين تكون متوقعة قبلها بعدة أسابيع، كاشفا أن التوقعات تشير إلى أن عدد الإصابات في مصر سيصل إلى 20 ألف مصاب قبل نهاية مايو

من جهته، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن "معدلات الزيادة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا حاليا تعتبر تطورا طبيعيا".

وأضاف خلال افتتاحه لعدد من المشروعات التنموية بالإسكندرية، صباح الخميس، أنه "من الممكن أن تكون هذه الأعداد أقل أو أكثر من الأعداد الحالية بنسب بسيطة، لكن هذا يعتمد على تصرفات الشعب المصري، وليس النظام الصحي".

وشدد على ضرورة التزام المواطنين بالتعليمات والإجراءات الاحترازية، لتقليل الإصابات قدر الإمكان.

وشهد الرئيس المصري، صباح الخميس، افتتاح مشروع بشائر الخير 3 وعددا من المشروعات التنموية الأخرى، بمحافظة الإسكندرية.

المصدر:RT