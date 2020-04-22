السيسي يحذر من اتخاذ إجراءات قاسية إذا تطور فيروس كورونا

حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المصريين من خطورة فيروس كورونا، ودعا إلى الانتباه لثقافة التباعد والتطهير والبعد عن التجمعات، مؤكدا أن هناك إجراءات قاسية إذا تطور الأمر.

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وأضاف الرئيس المصري خلال كلمة له: "يمكن نكون في تطورات متابعة الفيروس وتأثيره، إذا كنا حققنا نجاحا خلال الفترة الماضية مش عاوزين إن احنا خلال الأسابيع القليلة القادمة نفقد اللي احنا نجحنا فيه".

وأضاف الرئيس المصري: "داخل علينا شهر رمضان، وطبعا فيه ناس كتيرة هتبقى متحسبة، وبقول خلونا نقدر نتعامل مع الفيروس وتطوراته بالشكل اللي ميفزعش المصريين، وميوقعش فيهم خساير.. من فضلكم انتبهوا معانا وساعدونا أكتر وثقافة التباعد والتطهير والبعد عن التجمعات بالشكل اللي احنا نتمناه، سواء في وسائل المواصلات أو غيره أرجو إنها تزيد الفترة اللي جاية عشان نفضل نحقق المعدل ما يعملش فينا أثر كبير، لو الأمر تطور هنعمل إجراءات صعبة وقاسية أكثر من كده بكتير".

وتابع السيسي: "من فضلكم لكل المصريين ننتبه إلى هذا الموضوع أو خلال الفترة الحالية ونحرص أكتر مما كنا عليه ".

المصدر: وكالات