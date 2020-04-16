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السيسي يحذر: الدولة ستواجه بكل حزم أي مخالفات أو تجاوزات تضر بمصلحة الوطن

السيسي يحذر: الدولة ستواجه بكل حزم أي مخالفات أو تجاوزات تضر بمصلحة الوطن

أخبار العالم العربي

السيسي يحذر: الدولة ستواجه بكل حزم أي مخالفات أو تجاوزات تضر بمصلحة الوطن
Reuters
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
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حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من أن الدولة ستواجه بكل حزم أي مخالفات أو تجاوزات تضر بمصلحة الوطن أو المواطنيين.

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وقال الرئيس المصري عبر حسابه على تويتر: "أجدد ثقتي في وعي شعبنا العظيم، وقدرته على أن يقف يدا بيد مع ما تقوم به الحكومة من إجراءات ومجهودات، وأؤكد على أن الدولة ستواجه بكل حزم أي مخالفات أو تجاوزات تضر بمصلحة الوطن والمواطنين حتى نتجاوز المحنة بسلام ونحافظ على ما حققناه من نجاح حتى الآن".

وتابع الرئيس المصري: "نعبر معا مرحلة فاصلة في مواجهة الأزمة الحالية لفيروس كورونا، أتوجه فيها لجموع شعب مصر العظيم بالتحية و التقدير على صمودهم خلال الفترة الماضية، والتكاتف مع أجهزة الدولة في تنفيذ إجراءات الحماية ومواجهة الفيروس".

يذكر أن هناك مخاوف شديدة من انتشار فيروس كورونا الأسبوع المقبل في مصر، بالتزامن مع احتفالات "شم النسيم"، حيث تم توجيه أكثر من طلب عاجل للحكومة المصرية بتطبيق الحظر الشامل يومي الأحد والاثنين القادمين، بسبب أعياد شم النسيم في البلاد.

ويحتفل المصريون بأعياد شم النسيم أو الربيع، بالتجمع في الأماكن العامة أو الجلوس في الحدائق لأكل "الفسيخ والسردين والبصل والخس"، بالإضافة إلى تلوين البيض، فيما قد يسبب هذا التجمع كارثة كبرى في ظل فيروس كورونا.

المصدر: RT

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