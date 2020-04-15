مصر.. طلب عاجل لفرض الحظر الشامل مع اقتراب "شم النسيم"

وجه البرلماني المصري سمير رشاد، طلبا عاجلا لرئيس الوزراء بتطبيق الحظر الشامل يومي الأحد والاثنين القادمين، بسبب أعياد شم النسيم في البلاد.

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وأشار البرلماني إلى أن بعض الفئات من الشعب المصري تتجاهل تحذيرات الحكومة وتحذيرات السلطات المعنية ولا تعيرها اهتماما مع انتشار كورونا اللعين، بما قد ينعكس بالصورة السلبية علي المجتمع.

ويحتفل المصريون بأعياد شم النسيم أو الربيع، بالتجمع في الأماكن العامة أو الجلوس في الحدائق لأكل "الفسيخ والسردين والبصل والخس"، بالإضافة إلى تلوين البيض، فيما قد يسبب هذا التجمع كارثة كبرى في ظل فيروس كورونا.

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT