مصر تلغي احتفالية دينية هامة لأول مرة

أعلنت دار الإفتاء المصرية اليوم الأربعاء، إلغاء احتفالية رؤية هلال شهر رمضان، وبث إعلان نتيجة الاستطلاع على التلفزيون المصري.

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وأكدت في بيان لها الأربعاء، أنه سيتم بث كلمة عبر الصفحة الرسمية للدار بموقع "فيسبوك، يلقي فيها مفتي الجمهورية إعلان نتيجة الاستطلاع، وينقلها التلفزيون المصري على الهواء مباشرة".

من جانبه، أعلن المستشار العلمي لمفتي مصر مجدى عاشور، أن صوم رمضان فريضة وركن من أركان الإسلام بالنسبة للأصحاء، ولا يترك إلا بعذر.

وتابع في مداخلة عبر قناة "إكسترا نيوز" المصرية: "من ليس لديه مرض ولا مخالط لمريض بكورونا واجب عليه الصوم"، لافتا إلى أن أهل الطب أكدوا بأن الصوم يزيد من مناعة الإنسان المسؤولة عن مقاومة فيروس كورونا.

وأشار عاشور إلى أن دار الإفتاء بادرت إلى تشكيل لجنة طبية علمية تضم قامات من أهل الطب في مصر من تخصصات الأمراض الصدرية والفيروسات والعدوى والأنف والأذن والحنجرة والطب الشرعي لبحث أمور الدفن والغسل لمرضى كورونا والصوم في رمضان.

وأوضح عاشور أن دار الإفتاء المصرية سوف تستطلع هلال شهر رمضان الكريم لعام 1441 هجرية لتحديد موعد بداية الشهر الهجري الجديد، مساء الأربعاء المقبل.

المصدر: وسائل إعلام مصرية