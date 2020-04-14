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مصر.. فتوى جديدة بشأن صيام رمضان في زمن كورونا

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مصر.. فتوى جديدة بشأن صيام رمضان في زمن كورونا
Reuters
مصر
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أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى جديدة بشأن صيام شهر رمضان في ظل انتشار فيروس كورونا، مؤكدة أن الأصحاء واجب عليهم الصوم.

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وأشارت دار الإفتاء إلى أنه: "من كان صحيحا لم يصبه فيروس كورونا واستوفى شروط الصيام ولم يكن لديه عذر يمنعه من الصوم وجب عليه الصوم بل هو أولى لأن الصوم يقوي المناعة".

وتابعت: "فيما يخص المصابين بالفيروس فإننا في هذه الحالة نسأل الأطباء فإذا رأوا أن الصوم يضره فإنه يجب عليه أن ينصاع لأمر الطبيب وهو أمر واجب حتى يحافظ على نفسه لأن حفظ النفس في هذه الحالة مقدم على الصيام".

وأكدت أن: "الأطباء وطاقم التمريض الذين يواجهون فيروس كورونا يجوز لهم الفطر إذا وقع عليهم ضرر والفتوى تبنى على رأي الأطباء في هذه الحالة".

المصدر: RT

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