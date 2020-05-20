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ساويرس لـRT: لو عمل مبارك بنصيحتي لكنا نجحنا.. والانتقام أعقب ثورة 25 يناير

أخبار العالم العربي

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قال رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، إنه نصح الرئيس المصري الراحل حسني مبارك بالاستقالة من منصبه، لكنه لم يعمل بالنصيحة.

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وأضاف ساويرس، في مقابلة مع RT أمس الثلاثاء، أنه غير نادم على المشاركة في مجلس حكماء ثورة 25 يناير، وتابع: "لو كان الرئيس الأسبق حسني مبارك وافق على اقتراحي باستقالته وتولي عمر سليمان مقاليد الحكم، وأجرينا فترة انتقالية، كنا هننجح، لولا بعض الأغراض الشخصية أفشلت المشروع".

وأشار رجل الأعمال المصري إلى أن ثورة 25 يناير أعقبها فوضى كبيرة وانتقام، منوها بأنها فجرت معاني الحرية والعدالة الاجتماعية.

ولفت إلى "أن 30 يونيو كانت ثورة خلاص من قوى الظلام التي كانت تريد إدخال مصر في طريق غير محمودة عقباه، بمفاهيم عفا عليها الزمن، وإرجاع البلاد إلى القرن الـ15".

وأكد ساويرس على أنه لن يدخل المجال السياسي مرة أخرى، مضيفا: "هدخلت السياسة لوجود تيار معين آنذاك يهدد بأخد البلاد في طريق لم أكن موافقا عليه، وخائف من تبعاته، وعندما أنهيت مهمتي غادرت".

المصدر: RT

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