ساويرس عن إجراءات الدعم المصرية: كلها جيدة باستثناء واحدة

أشاد رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، بالخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية لدعم الشركات المصرية في مواجهة تداعيات أزمة كورونا، باستثناء 20 مليار جنيه خصصت لدعم البورصة المصرية.

ويرى ساويرس أن الأموال الحكومية، التي خصصت لدعم البورصة المصرية، كان يجب أن توجه لدعم المواطنين بدلا من البورصة.

وقال رجل الأعمال خلال مقابلة مع RT، إن "هذه الـ20 مليار جنيه ما لهمش استخدام، لأن الدعم موجه لشركات تقوم بشراء شركات على الورق، والحقيقة أن أسهم الشركات ستبقى عند مستويات منخفضة طالما لم تستأنف هذه الشركات عملها والعمال لم يعودوا إلى العمل".

وأكد أن هذه النقود كان يجب أن توجه للعاملين المهددين بفقدان وظائفهم، عوضا عن تقديمها للبورصة المصرية.

وعن الخطوات التي يجب اتخاذها لدعم قطاع السياحة في مصر، أحد الركائز الرئيسية في الاقتصاد المصري، يرى رجل الأعمال المصري أنه يجب رفع القيود (على السياحة) بشكل كامل، مع وضع ضوابط لتأمين مسافة أمان بين الأشخاص.

ويمكن متابعة المقابلة بشكل كامل في الفيديو المرفق.

المصدر: RT