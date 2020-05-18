مجموعة طيران الإمارات تنفي فصلا جماعيا لكوادرها

نفت مجموعة طيران الإمارات يوم الاثنين، تنفيذ أي عمليات فصل جماعي من كوادرها العاملة.

وقال متحدث باسم المجموعة إنه لم يتم اتخاذ أي قرار ولم يصدر أي إعلان من جانب طيران الإمارات حول الاستغناء عن نسبة كبيرة من الموظفين كما يتم تداوله في عدد من وسائل الإعلام.

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وأضاف أن أي قرار سيتخذ بهذا الخصوص سيتم الإعلان عنه بالأسلوب المتعارف عليه.

وأكد المتحدث أن الناقلة وكأي مؤسسة مسؤولة، قام فريقها التنفيذي بتوجيه جميع الإدارات لإجراء مراجعة شاملة للتكاليف وإعادة توجيه الموارد في ظل التوقعات الخاصة بالأعمال والظرف الحالي الذي يشهده العالم.

وشدد على أن تلك الخطوات تأتي في وقت تستعد فيه الناقلة لاستئناف أنشطتها المعتادة تدريجيا.

وكانت وكالة "بلومبرغ" قد أفادت نقلا عن أشخاص مطلعين، بأن مجموعة الإمارات تدرس خططا لإلغاء نحو 30 ألف وظيفة في مسعى لأكبر شركة طيران بعيدة المدى في العالم إلى خفض التكاليف بسبب فيروس كورونا.

المصدر: صحيفة "البيان" الإماراتية