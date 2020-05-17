"بلومبرغ": "مجموعة الإمارات" تدرس خططا لخفض نحو 30 ألف وظيفة

أفادت وكالة "بلومبرغ" نقلا عن أشخاص مطلعين، بأن مجموعة الإمارات تدرس خططا لإلغاء نحو 30 ألف وظيفة في مسعى لأكبر شركة طيران بعيدة المدى في العالم إلى خفض التكاليف بسبب فيروس كورونا.

وأضافت أن هذا التخفيض سيقلص عدد موظفي مجموعة الإمارات بنحو 30 بالمئة من أكثر من 105 آلاف موظف لديها في نهاية مارس.

إقرأ المزيد

وأضاف التقرير أن الشركة تدرس أيضا تسريع التقاعد المزمع لأسطولها من طائرات إيرباص "A380".

وقالت متحدثة باسم طيران الإمارات إن الشركة لم تصدر حتى الآن أي إعلان عام بشأن "الاستغناء عن العمالة في شركة الطيران"، لكنها تجري مراجعة "للتكاليف والموارد مقابل توقعات الأعمال".

وأضافت المتحدثة أن "أي قرار من هذا القبيل سيتم إبلاغه بطريقة مناسبة.. ومثلما يحدث في أي شركة مسؤولة، وجه فريقنا التنفيذي جميع الإدارات لإجراء مراجعة شاملة للتكاليف والموارد مقابل توقعات الأعمال".

وكانت طيران الإمارات، إحدى أكبر شركات طيران المقاصد الطويلة في العالم، قالت هذا الشهر إنها ستستدين لتجاوز أزمة وباء فيروس كورونا وأنها قد تضطر لاتخاذ تدابير أشد لمواجهة أصعب شهور في تاريخها.

وقالت شركة الطيران المملوكة للحكومة، التي أوقفت رحلات الركاب المنتظمة في مارس بسبب جائحة كورونا التي عصفت بالطلب العالمي على السفر، إن تعافي الطلب لن يحدث قبل 18 شهرا على الأقل.

وأبلغت الشركة عن زيادة أرباحها 21 بالمئة في سنتها المالية المنتهية في 31 مارس، لكنها قالت إن الوباء أضر بأداء الربع الرابع.

وقالت إنها ستطرق أبواب البنوك للحصول على قروض خلال الربع الأول لتخفيف تأثير انتشار الفيروس على التدفقات النقدية.

جدير بالذكر أن شركات الخطوط الجوية في جميع أنحاء العالم خفضت من وظائفها بعد أن تعرضت لإغلاق شبه كامل غير مسبوق للسفر حيث اجتاحت الطوارئ الصحية القارات وأغلقت الحكومات الحدود وأمرت السكان بالبقاء في منازلهم.

ووفقا لاتحاد النقل الجوي الدولي، فإن 70% تقريبا من النقل العالمي معطل، مشيرا إلى أن خسائر مبيعات التذاكر في 2020 ستبلغ 314 مليار دولار.

المصدر: "رويترز" + "بلومبرغ"