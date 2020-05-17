كورونا في الإمارات.. 6 وفيات و731 إصابة و581 حالة شفاء جديدة

شهدت دولة الإمارات انخفاضا طفيفا في معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا، مع تسجيل اليوم الأحد731 حالة جديدة مقابل 796 في اليوم السابق، وذلك بعد إجراء أكثر من 40 ألف فحص جديد.

وبذلك ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 23358، بينما بلغ إجمالي الوفيات 220، مع وصول عدد المتعافين إلى 8512، حسب بيانات وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية.

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المصدر: وزارة الصحة الإماراتية