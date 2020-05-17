 
مباشر

كورونا في الإمارات.. 6 وفيات و731 إصابة و581 حالة شفاء جديدة

أخبار العالم العربي

كورونا في الإمارات.. 6 وفيات و731 إصابة و581 حالة شفاء جديدة
Reuters Ahmed Jadallah
اختبار لكورونا في مطار دبي الدولي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nw8m

شهدت دولة الإمارات انخفاضا طفيفا في معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا، مع تسجيل اليوم الأحد731 حالة جديدة مقابل 796 في اليوم السابق، وذلك بعد إجراء أكثر من 40 ألف فحص جديد.

 وبذلك ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 23358، بينما بلغ إجمالي الوفيات 220، مع وصول عدد المتعافين إلى 8512، حسب بيانات وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية.

إقرأ المزيد
الإمارات تسجل أعلى معدل يومي للإصابات بـ
الإمارات تسجل أعلى معدل يومي للإصابات بـ"كوفيد-19"

المصدر: وزارة الصحة الإماراتية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا