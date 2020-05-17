الجزائر.. 6 وفيات و198 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سُجلت في الجزائر خلال 24 ساعة الماضية 198 حالة إصابة مؤكدة بـ"كوفيد-19"، و6 حالات وفاة جديدة، حسب ما أعلن عنه يوم الأحد الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، جمال فورار.

وصرح الناطق الرسمي للجنة بأن الوفيات الجديدة سجلت في كل من الجزائر العاصمة والبويرة وقسنطينة وبرج بوعريريج وباتنة وتيارت، بينما يتوزع إجمالي الحالات المؤكدة عبر 48 ولاية.

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وأوضح فورار خلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لتطور الوضعية الوبائية لـ"كوفيد-19"، أن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة ارتفع إلى 7019 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 548، فيما وصلت حالات الشفاء إلى 3507 من بينها 98 خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشار إلى أن 22 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة يوم الأحد فيما سجلت 15 ولاية أخرى ما بين حالة واحدة و5 حالات، في حين أن 11 ولاية سجلت بها أكثر من 5 حالات، وتعد الجزائر العاصمة ووهران وعنابة وقسنطينة وتيبازة وسطيف من بين الولايات التي سجلت بها أكبر عدد للحالات خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وفيما يتعلق بالحالات تحت العلاج، فقد قال إن عددها بلغ 11754 وتشمل 4942 حالة مؤكدة حسب التحليل المخبري و6812 حالة محتملة حسب التحليل بالأشعة والمسح، فيما يتواجد 26 مريضا حاليا في العناية المركزة.

ولاحظ فورار تسجيل تهاون المواطنين خلال شهر رمضان في تطبيق احترام مسافة التباعد والتدابير الوقائية الأساسية داعيا بالمناسبة جميع المواطنين للبقاء على دراية بالتحديات الصحية والامتثال بالنصائح الوقائية كونها الوسيلة الوحيدة الحالية لاحتواء هذا الوباء.

المصدر: وسائل إعلام جزائرية