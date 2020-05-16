العراق يسجل 67 إصابة وأربع وفيات جديدة بفيروس كورونا
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أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم السبت، تسجيل 67 إصابة وأربع وفيات بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وذكر بيان للوزارة أن "مختبراتها فحصت 3100 شخص في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض 146594".
وأضاف أن "المختبرات سجلت 67 إصابة في محافظات بغداد والبصرة، وكركوك، وذي قار، ونينوى".
وأشار البيان إلى "تسجيل 37 حالة شفاء وأربع وفيات"، مبينا أن "مجموع الإصابات 3260، والشفاء 2126، والوفيات 121".
المصدر: RT