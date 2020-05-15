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العراق يسجل 50 إصابة وحالتي وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

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العراق يسجل 50 إصابة وحالتي وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة
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أخذ عينة لفحص فيروس كورونا المستجد في العراق
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أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الجمعة، تسجيل 50 إصابة وحالتي وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وذكر بيان للوزارة أن "مختبراتها سجلت، خلال الـ24 ساعة الماضية، 50 إصابة في محافظات بغداد والبصرة وميسان والسليمانية، وسجلت 61 حالة شفاء في عموم العراق".

وأضاف أن "الوزارة سجلت حالتي وفاة في العاصمة بغداد".

وأشار إلى أن "مجموع الإصابات بلغ 3193، والشفاء 2089، والوفيات 117 حالة".

المصدر: RT

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