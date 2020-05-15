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وفاة ممرض بمستشفى العزل بالزقازيق في مصر دون إصابته بفيروس كورونا

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وفاة ممرض بمستشفى العزل بالزقازيق في مصر دون إصابته بفيروس كورونا
Reuters
مصر
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عثر العاملون بمبنى عزل حالات كورونا بمستشفى الباطنة بجامعة الزقازيق في مصر، اليوم الجمعة، على أخصائي تمريض متوفيا داخل غرفته بالمبنى.

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وأوضحت الجامعة أنه تم العثور على جثة أخصائي تمريض يدعى "أ.ب.أ"، 29 عاما، على فراشه داخل سكن هيئة التمريض بمبنى العزل بمستشفى الباطنة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وإبلاغ الجهات المختصة والأمر قيد تحقيقات النيابة العامة.

ونعت جامعة الزقازيق وإدارة المستشفيات الجامعية وفاة أخصائي التمريض، "داعين المولى عز وجل أن يتغمد المغفور له بواسع رحمته وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان".

المصدر: RT

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