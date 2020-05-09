الأردن: قادرون على تصفير إصابات كورونا ومعالجة الخلل مستمرة

أكد وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، قدرة المملكة على الوصول إلى صفر إصابات بفيروس كورونا مجددا، وأن "ما حدث في الأيام الماضية، كان خللا ونعمل على معالجته".

وقال العضايلة عبر قناة "المملكة"، إنه "سيتم متابعة الوضع خلال الأيام القادمة لاتخاذ قرارات بشأن فترة العيد"، مضيفا أنه "لولا تسجيل حالة المفرق لكان القرار برفع الحظر في فترة عيد الفطر".

وأشار إلى أن "نظام الفردي والزوجي للسيارات"، قد يشمل كافة محافظات المملكة بناء على تطور الوضع الوبائي.

وشدد على أن المشاكل اللوجستية في منفذ "العمري"، تمثلت بعدم إرسال "الكرفانات"، وأن المشاكل حلت بإرسال قسم منها إلى المعبر، وأنه "لن يدخل أي سائق من السعودية دون الحجر عليه".

وأضاف: "المنصة الإلكترونية ستفتح مرة أخرى لمن لم يقدم مسبقا للعودة، وقد نسير رحلات إلى وجهات ليس فيها طلبة أردنيون لإعادة من تقطعت بهم السبل".

وبشأن القطاع العام، أكد الوزير الأردني على أنه "سيعود للعمل بشكل كامل بعد عيد الفطر، وسيتم التعامل بمرونة مع موضوع الحضانات، وستكون هناك قرارات بشأن ذلك".

المصدر: "الغد الأردني"