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الأردن: إصابة 14 شخصا بفيروس كورونا بينهم دبلوماسي أوروبي

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الأردن: إصابة 14 شخصا بفيروس كورونا بينهم دبلوماسي أوروبي
Reuters Muhammad Hamed
العاصمة الأردنية عمان - أرشيف
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أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر اليوم السبت، عن تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة.

وأوضح جابر في إيجاز صحفي، أن "الاصابات سجلت لدى 6 سائقين على الحدود، بينهم سائق أردني، ودبلوماسي أوروبي قادم من الخارج، ولدى 7 من مخالطي سائق المفرق".

وقال: "السائق المصاب في محافظة المفرق نقل العدوى إلى 35 شخصا بالمجمل حتى الآن".

وأشار إلى أنه ووفقا للإصابات المسجلة اليوم السبت، يرتفع إجمالي عدد الإصابات في المملكة إلى 522 إصابة، فيما سجلت حالتا شفاء ليصبح الإجمالي 384 حالة، فيما يرقد 85 شخصا قيد العلاج في المستشفيات.

وأجري 4971 فحصا مخبريا السبت، ليرتفع إجمالي الفحوص المخبرية منذ بدء فحوص الكشف عن الفيروس في الأردن إلى 111285 فحصا مخبريا.

المصدر: RT

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