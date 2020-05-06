تداول ورقة لأسماء كابينة الكاظمي في العراق (صورة)

نقل مراسل RT ورقة تحمل أسماء التشكيلة الوزراية لرئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي والتي من المفترض ان تعرض على البرلمان اليوم الاربعاء بعد التاسعة مساء.

ولم تشمل الورقة عل اسمي الخارجية والنفط.





وقالت مصادر في وقت سابق إن الكابينة الوزارية لم تصل لغاية الان الى مجلس النواب.

وأضاف مراسلنا أنه من المقرر أن يعقد مجلس النواب جلسة التصويت على البرنامج الوزاري والكابينة الحكومية للمكلف الكاظمي، مساء اليوم الاربعاء السادس من ايار الحالي.



وكلف الرئيس برهم صالح، في 9 نيسان الحالي، رئيس جهاز المخابرات العراقي مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة، وهو ثالث شخصية يتم تكليفها بالأمر في الأسابيع العشرة الأخيرة لتشكيل حكومة تحل محل حكومة عبد المهدي، التي استقالت في العام الماضي بعد أشهر من الاحتجاجات.

المصدر: RT