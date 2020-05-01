مراسل RT: اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا شرق ليبيا تغلق جميع الأنشطة التجارية والصناعية

قال مراسل RT إن اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا شرق ليبيا أغلقت جميع الأنشطة التجارية والصناعية.

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وأضاف أن اللجنة تتحدث عن خرق المواطنين لساعات الحظر، ويتم افتتاح بعض المحال التجارية دون إصدار قرار.

وانتشرت وحدات من الشرطة وقوات الجيش لفرض حظر التجوال المعلن بعد خرقه.

وتعاني ليبيا من اقتتال داخلي، قد يُصعب السيطرة على جائحة كورونا. وتتخوف منظمات الإغاثة الدولية من عجز مناطق الأزمات في العالم من التعامل مع تفشي الوباء.

المصدر: RT