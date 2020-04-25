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الصين تعلن عن حصيلة جديدة للمصابين بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

حصيلة جديدة للإصابات بفيروس كورونا في ليبيا

أخبار العالم العربي

حصيلة جديدة للإصابات بفيروس كورونا في ليبيا
Reuters
كوادر طبية - بنغازي
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أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال المركز في بيان إن "المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، استلم 82 عينة للكشف عن فيروس كورونا، وكانت النتائج 81 عينة سلبية وواحدة إيجابية.

وارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد- 19 ) في ليبيا إلى 61 إصابة بعد تسجيل الحالة الجديدة، ووصلت عدد حالات الشفاء إلى 18، بينما توفي مريضان جراء الفيروس القاتل.

المصدر: وكالات

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