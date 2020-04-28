مصدر عراقي لـRT: كابينة الكاظمي جاهزة باستثناء بعض الوزارات وسيطلب جلسة برلمانية

كشف مصدر سياسي عراقي، اليوم الثلاثاء، عن جهوزية كابينة رئيس الحكومة المكلف مصطفى الكاظمي لعرضها على مجلس النواب.

وأضاف، أن "المفاوضات التي شهدتها الساعات الأخيرة وتغير بعض المواقف، منحت الكاظمي مساحة كبيرة في اختيار وزراء حكومته، وقد يقوم بتغيير بعضهم خلال الساعات المقبلة".

وكتب الكاظمي على حسابه في "تويتر"، في وقت سابق: "المسؤولية التي تصديت لها في هذا الظرف العصيب ووسط تحديات اقتصادية وصحية وأمنية، هي مسؤولية وطنية".

المسؤولية التي تصديتُ لها في هذا الظرف العصيب ووسط تحديات اقتصادية وصحية وأمنية، هي مسؤولية وطنية. والحكومة التي أسعى إلى تشكيلها يجب أن تكون بمستوى الأزمات وحلولها. على الجميع وضع مصلحة العراق في الأولوية.

أقبلُ الضغوط فقط عندما تدعم مسار الدولة، وأرفض أي ضغط هدفه تقويض الدولة — Mustafa Al-Kadhimi مصطفى الكاظمي (@MAKadhimi) April 27, 2020



يذكر أن الرئيس العراقي برهم صالح كلف مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة الجديدة مطلع شهر أبريل الجاري، وذلك عقب اعتذار عدنان الزرفي عن هذه المهمة.

المصدر: RT