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مصدر عراقي لـRT: كابينة الكاظمي جاهزة باستثناء بعض الوزارات وسيطلب جلسة برلمانية

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مصدر عراقي لـRT: كابينة الكاظمي جاهزة باستثناء بعض الوزارات وسيطلب جلسة برلمانية
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رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي
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كشف مصدر سياسي عراقي، اليوم الثلاثاء، عن جهوزية كابينة رئيس الحكومة المكلف مصطفى الكاظمي لعرضها على مجلس النواب.

وأضاف، أن "المفاوضات التي شهدتها الساعات الأخيرة وتغير بعض المواقف، منحت الكاظمي مساحة كبيرة في اختيار وزراء حكومته، وقد يقوم بتغيير بعضهم خلال الساعات المقبلة".
وكتب الكاظمي على حسابه في "تويتر"، في وقت سابق: "المسؤولية التي تصديت لها في هذا الظرف العصيب ووسط تحديات اقتصادية وصحية وأمنية، هي مسؤولية وطنية".


يذكر أن الرئيس العراقي برهم صالح كلف مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة الجديدة مطلع شهر أبريل الجاري، وذلك عقب اعتذار عدنان الزرفي عن هذه المهمة.
المصدر: RT

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