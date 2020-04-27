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الكاظمي: أرفض الضغوط التي تقوض الدولة ولا تدعم مسارها

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الكاظمي: أرفض الضغوط التي تقوض الدولة ولا تدعم مسارها
twitter.com/IraqiPMO
رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي
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أكد رئيس الحكومة العراقية المكلف مصطفى الكاظمي اليوم الاثنين، رفضه أي ضغوط تقوض الدولة ولا تدعم مسارها.

وكتب على حسابه في "تويتر": "المسؤولية التي تصديت لها في هذا الظرف العصيب ووسط تحديات اقتصادية وصحية وأمنية، هي مسؤولية وطنية".

وأضاف أن "الحكومة التي أسعى إلى تشكيلها يجب أن تكون بمستوى الأزمات وحلولها، وعلى الجميع وضع مصلحة العراق في الأولوية".

وتابع: "أقبل الضغوط فقط عندما تدعم مسار الدولة، وأرفض أي ضغط هدفه تقويض الدولة".

يذكر أن الرئيس العراقي برهم صالح كلف مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة الجديدة مطلع شهر أبريل الجاري، وذلك عقب اعتذار عدنان الزرفي عن هذه المهمة.

المصدر: RT

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