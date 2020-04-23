مصدر لـRT: الحلبوسي سيدعو مطلع الأسبوع المقبل لجلسة التصويت على تشكيلة الكاظمي

كشف مصدر سياسي عراقي اليوم الخميس، عن قرب دعوة رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، لعقد جلسة التصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.

وقال المصدر لـRT، إن "الحلبوسي سيدعو لعقد جلسة البرلمان بداية الأسبوع المقبل بناء على توافق سياسي للتصويت على حكومة الكاظمي، ومن المتوقع أن تكون الجلسة منتصف الأسبوع المقبل".

وأضاف: "كان من المقرر أن تعقد الجلسة قبل بداية شهر رمضان، لكن تأخر الاتفاقات السياسية وتأخر وصول بعض الوزراء المرشحين من خارج العراق، حال دون ذلك".

وأشار، إلى أن "بعض الوزراء المرشحين سيصلون إلى العراق يومي الجمعة والسبت".

المشاورات مع القوى السياسية مستمرة في اجواء ودية .. نحاول تجاوز المعوقات على اساس الحوار الايجابي.



نريد فريقا حكوميا كفوءا ونزيها، يواجه الازمات، ويسير بالبلاد نحو النجاح وتحقيق مطالب الناس. — Mustafa Al-Kadhimi مصطفى الكاظمي (@MAKadhimi) April 18, 2020

وكتب الكاظمي في "تويتر": "نحاول تجاوز المعوقات على أساس الحوار الإيجابي".

وأضاف: "نريد فريقا حكوميا كفؤا ونزيها، يواجه الأزمات، ويسير بالبلاد نحو النجاح وتحقيق مطالب الناس".

المصدر: RT