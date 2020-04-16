مصدر عراقي لـRT: اتفاق لعقد جلسة التصويت على حكومة الكاظمي قبل رمضان

أعلن مصدر سياسي عراقي، اليوم الخميس، عن وجود اتفاق بين الكتل السياسية لعقد جلسة التصويت على حكومة المكلف مصطفى الكاظمي قبل حلول شهر رمضان.

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وقال المصدر لـRT إن "من ضمن التوقيتات المطروحة لعقد الجلسة هي يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين، أو ربما الخميس، الأهم في التوقيت هو أن تكون الجلسة قبل شهر رمضان".

وأضاف أن "الأجواء السياسية حاليا إيجابية، وتسير وفق تفاهمات بين الكتل السياسية، وهناك تقارب واضح بين رئيس الحكومة المكلف مصطفى الكاظمي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي".

المصدر: RT