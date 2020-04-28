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المالكي: الكاظمي طلب منا الاشتراك في حكومته ورفضنا ذلك

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المالكي: الكاظمي طلب منا الاشتراك في حكومته ورفضنا ذلك
RT
زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ورئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي
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كشف زعيم "ائتلاف دولة القانون" في العراق، نوري المالكي، اليوم الثلاثاء، عن رفضه الاشتراك في حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.

وقال المالكي في بيان صحفي، إن "الفضاء الإعلامي يشهد كلاما غير مسؤول وأخبارا غير صحيحة حول تشكيل الحكومة ولتوضيح ذلك، نؤكد أننا بذلنا مع الآخرين وما زلنا، جهودا مكثفة لإنتاج حكومة متماسكة وممثلة حقيقية لمصالح العراق وقادرة على التصدي للأزمات بفريق مهني كفوء".

وأضاف، أن "ائتلاف دولة القانون مستمر مع الشركاء في إنجاز هذه المهمة الصعبة، إلا أننا والحقيقة تقال، لم نرشح أي وزير لأية وزارة، وقد طلب منا المكلف أن نشترك في الترشيح، لكننا رفضنا ذلك".

وأشار، إلى أن "ما يهمنا هو أن تكون الحكومة قوية مقتدرة تتحمل مسؤولياتها الدستورية، ولا تهمنا الوزارة والموقع بقدر ما تهمنا التشكيلة الوزارية".

يذكر أن الرئيس العراقي برهم صالح كلف مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة الجديدة مطلع شهر أبريل الجاري، وذلك عقب اعتذار عدنان الزرفي عن هذه المهمة.

المصدر: RT

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