شاهد.. صورة نادرة لضابط الصاعقة المصري أحمد المنسي تجتاح مواقع التواصل

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، صورة نادرة لضابط الصاعقة المصري الراحل العقيد أركان حرب أحمد المنسي، وذلك بعد تناول قصته في مسلسل "الاختيار".

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ونشر أحد أصدقاء المنسي، الذي يعمل غطاسا ومنقذا بحريا الصورة عبر حسابه على "فيسبوك"، يظهر بها مع أحمد المنسي منذ عدة سنوات وعلق عليها: "صورة تجمعني بمنسي الأسطورة، أبطال سيل تيم رقم واحد ويتوسطنا الضابط علي أبو ريشة، أحد أبطال عملية إيلات، افتخر بأنني كنت وسط الأبطال وأشتاق لرؤيتهم جميعا".

ويعرض حاليا في مصر مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي، حيث يتناول المسلسل حياة أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة الذي استشهد في كمين "مربع البرث" بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، ‏ويظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏في حياة البطل الراحل‎.

المصدر: وسائل إعلام مصرية