وفاة و151 إصابة جديدة بكورونا في الكويت

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الخميس، عن تسجيل وفاة و151 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت الوزارة في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي كورونا، أن الضحية الجديدة للوباء مواطن كويتي في سن 41 عاما كان يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة قبل 28 يوما، وبلغ عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس في البلاد 14 حالة.

وارتفع إجمالي عدد الإصابات في الكويت حتى الآن إلى 2399 حالة، ولا يزال 1887 مريضا يتلقون العلاج من الفيروس بمن فيهم 55 شخصا في العناية المركزة 22 منهم في حالة حرجة.

وارتفع عدد المتعافين من كورونا في الكويت خلال آخر 24 ساعة بـ55 حالة شفاء جديدة وأصبح 498 شخصا.

تعلن #وزارة_الصحة عن تأكيد إصابة 151 حالة جديدة، وتسجيل 55 حالة شفاء، و حالة وفاة جديدة بـ #فيروس_كورونا_المستجدّ COVID19 ، ليصبح إجمالي عدد الحالات 2399 حالة pic.twitter.com/NSReGKqbvy — وزارة الصحة - الكويت (@KUWAIT_MOH) April 23, 2020

وتمثل أرقام اليوم في الكويت انخفاضا مقارنة مع معدلات أمس عندما سجلت في البلاد وفاتان و168 إصابة جديدة بكورونا.

المصدر: RT