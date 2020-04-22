كورونا يلقي بظلاله على استعدادات الأردنيين لاستقبال شهر رمضان

يستعد الأردنيون لاستقبال شهر رمضان على نحو غير عادي هذا العام، مع فرض الحكومة إجراءات عزل عام للحد من تفشي وباء كورونا، الأمر الذي ألقى بظلال كئيبة على موسم لم شمل الأهل والأصدقاء.

ويشتكي أصحاب المتاجر في الأسواق والمحال التجارية هذا العام، من عدد المشترين أقل كثيرا عن العام الماضي، إذ عادة ما تشتري الأسر ما يلزمها من مواد غذائية وحلوى وتمور في الأسابيع والأيام التي تسبق شهر الصوم.

وأعلنت الحكومة الأردنية الشهر الماضي، مجموعة إجراءات، بينها فرض حظر تجوال وتعليق الصلاة في المساجد والكنائس من أجل مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وقالت وزارة الصحة الأردنية، إن "حالات الإصابة المؤكدة المسجلة في المملكة بفيروس كورونا، بلغت 428 حالة وسبع وفيات".

المصدر: "رويترز"