المغرب يسجل أكبر ارتفاع يومي للإصابات بكورونا

سجل المغرب رقما قياسيا جديدا في وتيرة ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بواقع 281 حالة جديدة.

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وأوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة المغربية، محمد اليوبي، في تصريح نقلته "وكالة المغرب العربي للأنباء" الرسمية، أنه تم، حتى الساعة السادسة من مساء اليوم الخميس، تسجيل 281 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في البلاد ليرتفع العدد الإجمالي بالمملكة إلى 2564 حالة بعد أن كان 2283 حالة مساء الخميس.

ويمثل هذا الرقم أكبر ارتفاع يومي لحصيلة الإصابات بالفيروس حيث بلغ الرقم القياسي السابق، المسجل مساء الخميس، 259 حالة.

وأشار اليوبي إلى أنه من ضمن الحالات الـ281، التي تم إحصاؤها اليوم، 172 إصابة سجلت في بؤر بوحدات صناعية وتجارية وأنشطة أخرى، لافتا إلى أن معظمها (142) رصدت في مدينة مراكش.

وأفاد اليوبي بتسجيل 5 وفيات جديدة ناجمة عن المرض لتبلغ الحصيلة الإجمالية للمتوفين بسبب الفيروس إلى 135 حالة.

كما ذكر المسؤول المغربي أنه تم تسجيل 32 حالة شفاء جديدة ليبلغ العدد الإجمالي للمتعافين 281 شخصا.

وقال المسؤول الصحي المغربي، تعليقا على هذه الأرقام: "أصبحنا شيئا فشيئا نسجل نسبا مئوية أكثر من الحالات التي لديها علامات سريرية بسيطة أو ليست لديها أية علامات سريرية، ونسجل أقل فأقل الحالات التي نتكفل بها في حالة صحية متطورة".

المصدر: وكالة المغرب العربي للأنباء