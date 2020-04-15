60 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين والإجمالي 329

سجلت فلسطين 60 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 329، و62 حالة شفاء وحالتي وفاة.

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وأفاد المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، بتسجيل 19 إصابة جديدة بالفيروس أمس الثلاثاء في محافظات البلاد، ما يرفع حصيلة الإصابات المؤكدة إلى 288، إضافة إلى 41 إصابة في مدينة القدس، أبلغ عنها من مصادر محلية، بسبب رفض السلطات الإسرائيلية الإفصاح عن الأرقام الحقيقية للإصابات.

وأضاف المتحدث في بيان له، أن 5 إصابات سجلت في العيزرية، و3 إصابات في رافات قضاء القدس، إضافة إلى 5 إصابات بين المسنين في مستشفى المطلع بالقدس، و3 إصابات في مدينة الخليل، وإصابة واحدة في بلدة سعير بمحافظة الخليل، وإصابة واحدة في بلدة خربثا المصباح غرب رام الله، وإصابة واحدة في مدينة جنين.

ونوه المتحدث بأن الإصابات الـ288 تم التأكد منها عبر الفحوصات الطبية الخاصة التي أجريت في مختبرات وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله وبيت لحم وقطاع غزة، فيما لم تتمكن الطواقم الطبية الفلسطينية من التأكد من فحوصات الـ41 إصابة في القدس.

المصدر: RT