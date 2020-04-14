الناطق باسم الحكومة الفلسطينية: تسجيل 10 إصابات جديدة بكورونا

أعلن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، الثلاثاء، تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا، بينها طفلة تبلغ من العمر سنة واحدة في القدس.

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من جهتها، قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن 5 من الإصابات التي تم تسجيلها خلال الـ24 ساعة الأخيرة، سجلت في بلدة العيزرية، وحالة في منطقة جنين، وحالة في الخليل و3 حالات من رافات، وجميعهم مخالطين.

ولفتت وزارة الصحة إلى أن عدد الإصابات في الضفة الغربية وغزة بلغ 284، مشيرة إلى أن هناك 36 إصابة معلنة في القدس، ما يجعل العدد الإجمالي، من ضمنها القدس 320 إصابة.

وأكدت أن العدد الأجمالي لحالات الشفاء ارتفع إلى 64 حالة، مشيرة إلى أن 35 ألف شخص يقبعون في الحجر الصحي المنزلي.

المصدر: RT