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غزة: المصابون الـ9 في معبر رفح تعافوا من كورونا

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غزة: المصابون الـ9 في معبر رفح تعافوا من كورونا
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معبر رفح البري
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أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، أن المصابين الـ9 في المشفى الميداني بمعبر رفح البري، تعافوا من فيروس كورونا المستجد.

وأشار القدرة، إلى أنه "سيتم تحويل المواطنين الـ9 إلى أحد مراكز الحجر الصحي لمدة 14 يوما، للتأكد من تعافيهم بشكل كامل".

وقال: "فترة الحجر الصحي خصصتها لجنة استشارية تابعة لمنظمة الصحة العالمية، وربما يتم تمديد تلك الفترة التي تخضع للمتطلبات الصحية".

من جهتها، استلمت وزارة الصحة 5 طرود من منظمة الصحية العالمية، يحتوي كل واحد على 96 فحصا مخبريا، مشددة على أن "الكمية ليست كافية".

المصدر: RT

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