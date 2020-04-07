 
مباشر
عاجل
الإمارات تسجل 283 إصابة ووفاة 1 جديدة بفيروس كورونا

الصحة السورية: إصابات كورونا المسجلة حتى اليوم 19 شفي منها 3 وتوفيت حالتان

أخبار العالم العربي

الصحة السورية: إصابات كورونا المسجلة حتى اليوم 19 شفي منها 3 وتوفيت حالتان
Reuters CK/DEG/FW1/Giles Elgood
تدابير احترازية ضد كورونا في سوريا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nm3u

أفادت وزارة الصحة السورية، اليوم الثلاثاء، بأن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المسجلة في البلاد حتى اليوم هي 19 إصابة، شفي منها 3، فيما توفي شخصان.

إقرأ المزيد
سوريا.. مكافأة مالية للقائمين على تنفيذ حظر التجول
سوريا.. مكافأة مالية للقائمين على تنفيذ حظر التجول

وفي سياق متصل، جهزت الوزارة 14 مركزا للعزل الطبي في مختلف المحافظات مزودة بكل مستلزمات العناية بالمرضى والحماية للكوادر الطبية والفنية.

من جهتها، قررت وزارة الداخلية منح مكافأة مالية يومية مقدارها 600 ليرة سورية لكل فرد من كوادر قوى الأمن الداخلي القائمين على تنفيذ قرار حظر التجول، ضمن الجهود الرامية لمنع انتشار فيروس كورونا.

المصدر: "سانا" + RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا