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سوريا.. مكافأة مالية للقائمين على تنفيذ حظر التجول

أخبار العالم العربي

سوريا.. مكافأة مالية للقائمين على تنفيذ حظر التجول
Reuters
سوريا
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قررت وزارة الداخلية السورية منح مكافأة مالية لكوادر قوى الأمن الداخلي القائمين على تنفيذ قرار حظر التجول، ضمن الجهود الرامية لمنع انتشار فيروس كورونا.

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وحسب قرار أصدره وزير الداخلية محمد الرحمون، تمنح مكافأة مالية يومية مقدارها 600 ليرة سورية لكل فرد من الكوادر القائمة على تنفيذ هذه المهمة، وذلك بدءا من تاريخ 25/3/2020 وحتى انتهاء المهمة.

وذكرت الوزارة أن المكافأة تأتي تقديرا للجهود التي تبذلها تلك الكوادر في تنفيذ قرار حظر التجول الصادر عن الفريق الحكومي المعني باستراتيجية التصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

المصدر: RT

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