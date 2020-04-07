الإمارات.. استئناف الرحلات الجوية المنتظمة إلى 24 وجهة في 14 دولة

استأنفت شركات الطيران الإماراتية "طيران الإمارات"، "الاتحاد"، و"فلاي دبي" عملياتها على نطاق محدود وبشكل منتظم، معلنة عن رحلاتها إلى 24 وجهة في 14 دولة حول العالم.

ووفقا للشركات الثلاث، فإن "الرحلات ستنقل مسافرين من الإمارات فقط وهي قيد المراجعة، وتم البدء بتشغيل الرحلات إلى بعض المحطات فيما من المتوقع أن يتم تشغيل المزيد من الرحلات إلى محطات جديدة اعتبارا من 15 أبريل الجاري".

وقالت شركة "طيران الإمارات"، إنها "تحصلت على الموافقات اللازمة لنقل ركاب إلى كل من مطار هيثرو في لندن، وكذلك إلى فرانكفورت، وباريس، وبروكسل، وزيوريخ".

من جهتها، أعلنت شركة "الاتحاد" استئناف رحلاتها بشكل منتظم، إلى 7 وجهات "أولها سيئول، تليها ملبورن، وسنغافورة، ومانيلا، وبانكوك، وجاكرتا، وأمستردام".

بدورها، أكدت "فلاي دبي"، أنها ستشغل رحلات جوية إلى كل من "الهند وباكستان للسماح بعودة مواطنيها اعتبارا من 15 أبريل"، مشيرة إلى أن قائمة الوجهات التي ستشغل الرحلات إليها في هذين البلدين تصل إلى 12 وجهة.

يشار إلى أن الهيئة العامة للطيران المدني أكدت أن قرار تعليق الرحلات الجوية للركاب والترانزيت من وإلى الدولة لا يزال ساري المفعول.

المصدر: "الإمارات اليوم"