السيسي يراقب المصريين ويحذرهم: "بنزل لوحدي الشارع وبشوف الناس من غير كمامات"

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أنه شاهد بعض المواطنين في الشارع لا يرتدون الكمامات، محذرا من التهاون في مواجهة أزمة فيروس كورونا.

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وقال الرئيس المصري: "ساعات بنزل لوحدي أشوف الدنيا ماشية ازاي في الشارع في الوقت اللي ما فيهوش حظر.. ومش حاسس من إجراءات الناس إنها واخدة بالها، بشوف ميكروباص والناس قاعدة فيها وماحدش حاطط كمامات".

وأضاف السيسي أن "الأمر لو محتاج إننا نوزع هذه الكمامات بنص التكلفة أو بدون تكلفة خالص مفيش مشكلة".

وتابع الرئيس المصري: "أنا اطمنت على السكة الحديد والمترو لكن محتاجين تطهير كل وسائل النقل في الدولة وده دور الدولة والجيش".

وتابع: "مع الالتزام والمسؤولية الكاملة كان يمكن أن يكون حجم العدوى والاصابات والوفيات بفيروس كورونا أقل"، مضيفا: "لكن برضه بقول إن الأمور تحت السيطرة وجهد وزارة الصحة والاعلام والداخلية".

المصدر: وسائل إعلام مصرية