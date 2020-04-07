الرئيس المصري يظهر لأول مرة مرتديا كمامة.. ويوجه رسالة للشعب المصري (صورة)

ظهر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مرتديا كمامة خلال مؤتمر أجراه لتفقد استعدادات الجيش المصري لمواجهة كورونا.

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وأكد الرئيس المصري ثقته في وعي الشعب المصري، قائلا إن "الحزم ليس معناه الترهيب، ولكنه إجراءات نعملها مع بعضنا من أجل بلدنا ومستقبلنا".

وخاطب الرئيس المواطن المصري بقوله: "حرصك ينعكس في الآخر على مستقبل البلد وشبابها، وأي تطور صعب لا قدر الله تكلفته هتكون كبيرة جدا علينا".

وأضاف الرئيس: "لو كنا التزمنا من أول مارس بناء على إجراءات الحكومة كنا هندي أقل بكتير في حجم العدد والخسائر".

المصدر: RT