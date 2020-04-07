 
مباشر
عاجل
كلمة بوتين أمام الحكومة بشأن الإجراءات لمكافحة كورونا

الرئيس المصري يظهر لأول مرة مرتديا كمامة.. ويوجه رسالة للشعب المصري (صورة)

أخبار العالم العربي

الرئيس المصري يظهر لأول مرة مرتديا كمامة.. ويوجه رسالة للشعب المصري (صورة)
Reuters
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nm0i

ظهر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مرتديا كمامة خلال مؤتمر أجراه لتفقد استعدادات الجيش المصري لمواجهة كورونا.

الرئيس المصري يظهر لأول مرة مرتديا كمامة.. ويوجه رسالة للشعب المصري (صورة)الرئيس المصري يرتدي كمامة لأول مرة
إقرأ المزيد
السيسي يتفقد معدات الجيش المصري لمواجهة فيروس كورونا
السيسي يتفقد معدات الجيش المصري لمواجهة فيروس كورونا

وأكد الرئيس المصري ثقته في وعي الشعب المصري، قائلا إن "الحزم ليس معناه الترهيب، ولكنه إجراءات نعملها مع بعضنا من أجل بلدنا ومستقبلنا".

وخاطب الرئيس المواطن المصري بقوله: "حرصك ينعكس في الآخر على مستقبل البلد وشبابها، وأي تطور صعب لا قدر الله تكلفته هتكون كبيرة جدا علينا".

 وأضاف الرئيس: "لو كنا التزمنا من أول مارس بناء على إجراءات الحكومة كنا هندي أقل بكتير في حجم العدد والخسائر".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا