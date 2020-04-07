السيسي يتفقد معدات الجيش المصري لمواجهة فيروس كورونا

أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تفقد العناصر والمعدات والأطقم التابعة للقوات المسلحة المصرية ومدى استعدادها لمواجهة فيروس كورونا.

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وأشار المتحدث باسم الرئاسة المصرية، اليوم الثلاثاء، إلى أن الرئيس المصري تفقد المعدات ميدانيا، موضحا أنها مخصصة لمعاونة القطاع المدني بالدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويتابع الرئيس المصري تطورات الوضع حول فيروس كورونا، حيث تفقد منذ يومين نماذج التجهيزات والمعدات المطورة من قبل القوات المسلحة المصرية، بالإضافة إلى متابعة أوضاع المصريين المتضررين من انتشار الفيروس.

المصدر: RT