السيسي يتفقد معدات طورها الجيش لمكافحة فيروس كورونا

تفقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعض نماذج التجهيزات والمعدات المطورة من قبل القوات المسلحة في إطار إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا في البلاد.

RT

ونفذت القوات المسلحة اليوم الأحد أعمال التعقيم والتطهير الوقائي للميادين والأماكن الحيوية.

وشملت أعمال التعقيم والتطهير ميدان رمسيس ومحطة قطارات سكك حديد مصر، ومسجد الفتح ومحيطه، وشوارع رمسيس وأحمد حلمي وكلوت بك والسبتية والفجالة والجمهورية وموقف الترجمان، من خلال عربات التعقيم المتحركة والثقيلة التي عملت على تطهير واجهات المباني والأرصفة، وأطقم التطهير المحمولة التي عملت على تطهير كافة الأسطح.

ناصر حاتم

المصدر: RT