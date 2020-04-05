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السيسي يتفقد معدات طورها الجيش لمكافحة فيروس كورونا

أخبار العالم العربي

السيسي يتفقد معدات طورها الجيش لمكافحة فيروس كورونا
Reuters Carlos Barria
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
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تفقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعض نماذج التجهيزات والمعدات المطورة من قبل القوات المسلحة في إطار إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا في البلاد.

السيسي يتفقد معدات طورها الجيش لمكافحة فيروس كورونا
RT

ونفذت القوات المسلحة اليوم الأحد أعمال التعقيم والتطهير الوقائي للميادين والأماكن الحيوية.

وشملت أعمال التعقيم والتطهير ميدان رمسيس ومحطة قطارات سكك حديد مصر، ومسجد الفتح ومحيطه، وشوارع رمسيس وأحمد حلمي وكلوت بك والسبتية والفجالة والجمهورية وموقف الترجمان، من خلال عربات التعقيم المتحركة والثقيلة التي عملت على تطهير واجهات المباني والأرصفة، وأطقم التطهير المحمولة التي عملت على تطهير كافة الأسطح.

 

السيسي يتفقد معدات طورها الجيش لمكافحة فيروس كورونا

ناصر حاتم

المصدر: RT

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