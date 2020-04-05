سوريا.. مكافأة مالية للفرق العاملة على التصدي لكورونا

وافقت الحكومة السورية، اليوم الأحد، على تقديم مكافأة مالية للفرق العاملة على التصدي لتفشي فيروس كورونا في البلاد.

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وأوضحت رئاسة مجلس الوزراء أن المكافأة تشمل الفرق الطبية والإدارية في القطاع الصحي التي تعمل على التصدي لوباء كورونا في وزارات الصحة والتعليم العالي والدفاع.

واعتمدت رئاسة الوزراء مبلغ 50 ألف ليرة سورية للفئة الأولى و30 ألف ليرة للفئة الثانية في الشهر الواحد، على أن يتم منح هذه المكافأة لمدة شهرين، ويتم تمديدها في حال الضرورة.

يذكر أن متوسط الأجور في سوريا يعادل نحو 60 ألف ليرة.

أسامة يونس

المصدر: RT