سوريا.. أول "اجتماع إلكتروني" رسمي بسبب كورونا

اجتماع هو الأول من نوعه في سوريا تم عن بعد، اليوم السبت، بسبب الإجراءات الاحترازية من كورونا، وضم وزير الإدارة المحلية مع المحافظين.

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وذكرت وزارة الإدارة المحلية والبيئة في سوريا أن الوزير، حسين مخلوف، ترأس "اجتماعا إلكترونيا" مع المحافظين.

وناقش الاجتماع خطوات "تنفيذ إجراءات الفريق الحكومي المكلف بمتابعة التدابير والإجراءات والقرارات المختلفة لمواجهة التداعيات القائمة والمحتملة لانتشار وباء فيروس كورونا".

المصدر: RT