الحكومة السورية تقرر عزل منطقة السيدة زينب في محافظة ريف دمشق بسبب كورونا

قرر الفريق الحكومي المعني باستراتيجية التصدي لوباء كورونا في سوريا، عزل منطقة السيدة زينب في محافظة ريف دمشق.

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وقالت وزارة الصحة السورية، اليوم الخميس، إنها سجلت 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد إلى 16 إصابة منها حالتي وفاة.

#عاجل || #سانا

في إطار الإجراءات المتخذة لتقييد الحركة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية حفاظاً على السلامة العامة، درس الفريق الحكومي المعني باستراتيجية التصدي لوباء #كورونا آلية عزل تدريجية لمناطق التجمعات السكانية المكتظة، وتقرر عزل منطقة #السيدة_زينب في محافظة ريف دمشق — سانا عاجل (@SanaAjel) April 2, 2020

وكانت السلطات السورية فرضت أمس الأربعاء أول حالة عزل صحي على بلدة منين في ريف دمشق، وذلك بعدما توفيت امرأة بسبب إصابتها بفيروس كورونا، واحتمال أنها خالطت آخرين في البلدة ونقلت الفيروس إليهم.

يتبع..