 
مباشر
عاجل
الحكومة السورية تقرر عزل منطقة السيدة زينب في محافظة ريف دمشق بسبب كورونا

الحكومة السورية تقرر عزل منطقة السيدة زينب في محافظة ريف دمشق بسبب كورونا

أخبار العالم العربي

الحكومة السورية تقرر عزل منطقة السيدة زينب في محافظة ريف دمشق بسبب كورونا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nksc

قرر الفريق الحكومي المعني باستراتيجية التصدي لوباء كورونا في سوريا، عزل منطقة السيدة زينب في محافظة ريف دمشق.

إقرأ المزيد
سوريا.. الحجر على مبنى سكني في السيدة زينب للاشتباه بإصابة أحد قاطنيه بكورونا
سوريا.. الحجر على مبنى سكني في السيدة زينب للاشتباه بإصابة أحد قاطنيه بكورونا

وقالت وزارة الصحة السورية، اليوم الخميس، إنها سجلت 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد إلى 16 إصابة منها حالتي وفاة.

وكانت السلطات السورية فرضت أمس الأربعاء أول حالة عزل صحي على بلدة منين في ريف دمشق، وذلك بعدما توفيت امرأة بسبب إصابتها بفيروس كورونا، واحتمال أنها خالطت آخرين في البلدة ونقلت الفيروس إليهم.

يتبع..

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا